POL-SO: Erwitte - Rotlicht übersehen-Lok erfasste PKW

Erwitte (ots) - Am Dienstag gegen 12:30 Uhr fuhr eine 57-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem PKW auf der Bahnhofstraße von Anröchte nach Erwitte. Als sie nach links in die Westkampstraße abbog, übersah sie das Rotlicht der WLE Bahnstrecke. Das Heck ihres PKW wurde von dem Puffer der Lok erfasst. Von dieser wurde der PKW noch etwa 10 Meter über die Gleise in Richtung Lippstadt geschoben. Dann kam die Lok zum Stehen. Der PKW blieb im Gleisbett liegen. Durch den Aufprall erlitt die 57-Jährige einen Schock und wurde mit dem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Das Fahrzeug, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand, wurde durch eine Abschleppfirma geborgen. Anschließend konnte der 33-jährige Lokführer aus Beckum seine Fahrt fortsetzen. (fm)

