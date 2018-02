POL-SO: Soest - Fußgängerin angefahren

Soest (ots) - Am Dienstag gegen 11:10 Uhr übersah eine 60-jährige Autofahrerin vom Möhnesee auf der Jakobistraße beim Ausparken eine 39-jährige Fußgängerin. Sie wurde durch das Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. In der weiteren Folge kippte der Kinderwagen, den die Frau vor sich herschob, um. Das darin befindliche neun Monate alte Kind war in dem Kinderwagen glücklicherweise angeschnallt, und blieb unverletzt. Die 39-Jährige wurde, gemeinsam mit dem Kind, vorsorglich mit dem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. (fm)

