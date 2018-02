POL-SO: Lippstadt - Zwei Frauen bei Verkehrsunfall verletzt

Lippstadt (ots) - Gegen 12:15 Uhr bog am Dienstag eine 23-jährige Autofahrerin aus Lippstadt von der B55 nach links in die Bökenförder Straße ab. Dabei übersah sie das Fahrzeug einer 43-jährigen Autofahrerin aus Anröchte, die auf der B55 in Richtung Erwitte unterwegs war. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30000 Euro. Beide Fahrerinnen wurden dabei leicht verletzt. (fm)

