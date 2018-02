POL-SO: Lippstadt - Betrunkener Radler verursachte Verkehrsunfall

Lippstadt (ots) - Am Montagabend gegen 21:30 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem PKW auf der Barthstraße in Richtung Gaußstraße, als plötzlich ein Radfahrer die Straße überquerte, ohne auf den fließenden Verkehrs zu achten. Dabei touchierte der Radler das hintere, rechte Heck des PKW und stürzte. Die Autofahrerin wollte sich um den Radfahrer kümmern. Dieser war jedoch augenscheinlich stark alkoholisiert, und versuchte auf sein Rad zu steigen und weiterzufahren. Nach einigen Schwierigkeiten gelang ihm dies auch. Ein Zeuge folgte dem Mann in Richtung Planckstraße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten überprüften den 56-jährigen Radler an seiner Wohnung. Bei dem Transport zur Polizeiwache leistete er Widerstand. Dort wurde ihm dann von einem Arzt eine Blutprobe genommen und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss gefertigt. Die Nacht verbrachte der 56-Jährige zur Ausnüchterung und Gefahrenabwehr im Polizeigewahrsam. (fm)

