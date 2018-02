POL-SO: Rüthen - eine Person nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Kreispolizeibehörde Soest (ots) - Am Montag, 26.02.2018, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 80-jährige Frau aus Rüthen mit ihrem PKW in Rüthen die Lippstädter Str. Am Kreisverkehr Lippstädter Str./Haarstraße verließ sie den Kreisverkehr und wollte die Haarstraße weiter befahren. Aus bisher unbekannten Gründen kam sie in der Haarstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Findling am rechten Fahrbahnrand. Bei diesem Zusammenstoß kippte der PKW auf die Seite. Durch die alarmierten Rettungskräfte wurde die Fahrerin vorsorglich in ein Warsteiner Krankenhaus gebracht.

