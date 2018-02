POL-SO: Lippstadt - Bewohnerin nach Wohnungsbrand tot aufgefunden (Folgemeldung)

Lippstadt (ots) - Am Samstag gegen 16:40 Uhr kam es im ersten Obergeschoss eines Wohn-und Geschäftshauses in der Rathausstraße zu einem Wohnungsbrand. Die 92-jährige Wohnungsinhaberin wurde mit tödlichen Verletzten in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Dabei wurde festgestellt, dass auf dem Küchenherd der Brand seinen Ursprung hatte. Durch die Rauchentwicklung und die Flammen kam es dann zu den tödlichen Verletzungen der 92-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Kriminalpolizei gehen nach umfangreichen Ermittlungen von einem tragischen Unfallgeschehen aus. (fm)

