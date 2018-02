POL-SO: Lippstadt - Rotlicht missachtet

Lippstadt (ots) - Ein 75-jähriger Autofahrer aus Lippstadt missachtete offenbar am Montag gegen 11:15 Uhr das Rotlicht an der Kreuzung Bökenförder Straße/B 55. Als er auf die B55 einbog kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 43-jährigen Autofahrers aus Salzkotten, der auf der B 55 in Richtung Erwitte unterwegs war. Dieser wurde durch den Zusammenprall verletzt und mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell