POL-SO: Wickede - Einbruch in Einfamilienhaus

Wickede (ots) - Am Samstagabend kam es vermutlich im Zeitraum zwischen 21:10 Uhr und 21:45 Uhr zu Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Lanfer. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf, und suchten im Anschluss in sämtlichen Räumen nach Wertsachen. Nach ersten Feststellungen wurde ein älteres Mobiltelefon der Marke Samsung S4 gestohlen. Die Geschädigten bemerkten den Einbruch erst am Sonntag. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

