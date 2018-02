POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Soest (ots) - Anröchte - Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend kam es auf der Hauptstraße in Anröchte zu einem Alleinunfall eines 22jährigen Fahrzeugführers aus Soest. Dieser befuhr die Hauptstraße anscheinend mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaft. Ein riskantes Fahrmanöver endete, vermutlich auch aufgrund seiner Alkoholisierung, an einem Laternenmast. Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer leicht. Eine Beifahrerin blieb unverletzt. Die Beamten ordneten eine Blutprobe beim Fahrzeugführer an und stellten das Unfallfahrzeug sicher. Der Führerschein des Fahrers wurde ebenfalls sichergestellt. (bv.)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Samstagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es in der Straße Klusetor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 51 jährigen Lippstädter Fahrzeugführer und einer 93 jährigen Fußgängerin aus Lippstadt. Der 51 jährige Mann hatte am Fahrbahnrand gehalten um ein Telefonat zu führen. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte bemerkte er nicht, dass er den Rückwärtsgang eingelegt hatte. Er prallte beim Anfahren gegen die hinter dem Fahrzeug stehende Fußgängerin. Diese stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Sie wurde durch einen Rettungswagen einem Lippstädter Krankenhaus zugeführt. (bv.)

Bad Sassendorf - Fahrzeugführerin stand unter Drogeneinfluß.

Am Samstag gegen 14:50 Uhr kontrollierten Beamte der Wache Soest eine 32jährige Fahrzeugführerin aus Bad Sassendorf in der Bahnhofstraße. Dabei stellten die Beamten Hinweise auf einen Drogenmissbrauch fest. Ein Vortest auf Betäubungsmittelkonsum verlief positiv, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde ihr vor Ort untersagt. (bv.)

Soest - Brandstiftung

Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, meldeten Zeugen einen Mülltonnenbrand an der Johannes - Grundschule in Soest. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte dort mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf das angrenzende Gebäude übergehen konnte. Dennoch entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro. Die Polizei in Soest sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. (isi)

Soest - Wohnungsbrand

In der Nacht zu Sonntag, gegen 01.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Katzengasse gerufen. Vor Ort stellten die Beamten tatsächlich eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung fest. Nach massiven Klopfen und Klingeln an der Wohnungstür öffnete die 85 jährige Bewohnerin den Einsatzkräften die Tür. Offensichtlich war eine brennende Zigarettenkippe ursächlich für das Feuer. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Außer der verbrannten Bettdecke kam es zu keinem Gebäudeschaden. (isi)

Soest - unbelehrbarer Randalierer

Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, wurde die Polizei zu einer Schlägerei in die Rüthener Straße gerufen. Ein 28 - jähriger somalischer Zuwanderer hatte dort mehrere Steine gegen ein Wohnhaus geworfen. Nachdem er von einem der Hausbewohner aufgefordert wurde dieses zu unterlassen, ging er auf diesen los. Ein Zeuge, der bei dieser Auseinandersetzung eingreifen wollte, wurde ebenfalls zur Zielscheibe des Randalierers. Bei der Auseinandersetzung wurden die beiden Soester leicht verletzt. Für die eingesetzten Polizeibeamten war der Randalierer kein Unbekannter. Eine halbe Stunde zuvor hatte er die Polizei schon einmal beschäftigt. Hier wurden die Beamten gerufen, da er in einem Lebensmittelmarkt auf der Niederbergheimer Straße einem Hausverbot nicht nachkommen wollte. Den Rest der Nacht verbrachte der deutlich alkoholisierte Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (isi)

Werl - Verkehrsunfall endet in Handgreiflichkeit

Samstagmorgen, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Soester Straße in Werl. Ein 59 - jähriger Radfahrer prallte gegen den PKW eines 54 - jährigen Soesters. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Vor Ort kam es zwischen den beiden Unfallbeteiligten zu Handgreiflichkeiten. Anschließend konnte auch der Autofahrer über leichte Verletzungen klagen. Nachdem die Polizei die streitenden Parteien getrennt hatte, konnte der Unfallhergang geklärt werden. Die Streithähne erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (isi)

Warstein - Trunkenheitsfahrt

Samstagnacht, gegen 01.00 Uhr, wollten die Beamten der Polizeiwache Warstein einen entgegenkommenden PKW auf der Möhnestraße in Sichtigvor kontrollieren. Als sie ihren Streifenwagen hierzu wendeten, erhöhte der Fahrer dieses Wagens augenscheinlich seine Geschwindigkeit, schaltete das Licht aus und bog in eine Seitenstraße ab. Dennoch konnten die Beamten das Fahrzeug anhalten. Der 19 - jährige Fahrer des PKW´s stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (isi)

Möhnesee - Suche nach vermisster Person erfolgreich

Freitagabend wurde in Möhnesee - Günne ein 79 - jähriger Bewohner eines Seniorenwohnheims als vermisst gemeldet. Zu Fuß und ohne witterungsangepasste Kleidung war der Senior schon seit mehreren Stunden bei klirrender Kälte zu Fuß unterwegs. An der Suche nach dem Vermissten beteiligten sich neben mehreren Streifenwagenbesatzungen aus dem Kreis Soest auch ein Polizeihubschrauber sowie ein speziell ausgebildeter Man Trailer - Diensthund. Der frierende Senior wurde durch die Einsatzkräfte nach kurzer Suche in Ense angetroffen und zur Wohneinrichtung zurück gebracht. (isi)

