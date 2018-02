POL-SO: Lippstadt - Bewohnerin nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Kreispolizeibehörde Soest (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018, gegen 16:40 Uhr, wurde die Polizei aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung zu einem Wohn- und Geschäftshaus in die Rathausstraße in Lippstadt alarmiert. Vor Ort eingetroffen konnte Wohnungsbrand festgestellt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr konnte die 92-jährige Bewohnerin einer Wohnung im 1. OG nur noch tot in der Wohnung aufgefunden werden. Das Reformhaus im Erdgeschoss wurde durch die Betreiber selbstständig nach Erkennen des Brandes geräumt und geschlossen. Es bestand keine Gefahr für Dritte. Während der Brandbekämpfung war die Rathausstraße für den Verkehr gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern noch an. Personen, die Angaben zur Brandursache machen können, melden sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941 91000. (md)

