POL-SO: Lippetal-Lippborg - Einbrecher durchbrachen Wände

Lippetal (ots) - In der Nacht zu Montag hebelten Einbrecher ein Fenster an einem Schnellrestaurant am Autohof Strängenbach auf. Anschließend durchbrachen sie mit schwerem Gerät mehrere gemauerte Wände um an einen Tresor zu gelangen. Diesen öffneten sie gewaltsam unter Einsatz einer Flex und erbeuteten dabei eine noch unbekannte Menge Bargeld. Nach ersten Ermittlungen hatte sich die Tat zwischen Sonntag, 23:00 Uhr und Montag, 07:50 Uhr ereignet. Die Kriminalpolizei in Soest hofft darauf, dass Zeugen die zeitaufwändige und laute Arbeit der Täter aufgefallen sein könnte. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit der Tat an Telefon: 02921-91000. (fm)

