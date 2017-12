POL-SO: Werl - Diebstahl aus PKW

Werl (ots) - Am Sonntag zwischen 19:30 Uhr und 22:40 Uhr schlugen Unbekannte die rechte Seitenscheibe an einem blauen Ford Fiesta ein, der in der Graugrevestraße geparkt war. Aus dem Innenraum erbeuteten der oder die Täter die Geldbörse der Geschädigten mit Bargeld und Ausweispapieren, eine Damenhandtasche der Marke Michael Kors und diverse Weihnachtsgeschenke, die die Frau im Fahrzeug aufbewahrt hatte. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

