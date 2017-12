POL-SO: Soest - Wohnungseinbrecher am Heiligen Abend aktiv

Soest (ots) - Eine böse Überraschung erlebten mehrere Soester am Sonntagabend. Einbrecher waren im Zeitraum von etwa 14:00 Uhr bis 23:00 Uhr in ihre Einfamilienhäuser eingebrochen. Betroffen waren nach bisherigen Feststellungen insgesamt vier Häuser. Im Twifelerweg, Benninghausenweg, Lendringer Weg und Auf der Galgenstatt hebelten die Täter die Terrassentüren auf, um in die Gebäude zu gelangen. Hier suchten sie nach Schmuck und Bargeld. In allen Fällen sucht die Kriminalpolizei in Soest nach Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Telefon: 02921-91000. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell