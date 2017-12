POL-SO: Erwitte-Horn - Wohnungseinbruch

Erwitte (ots) - Am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wiggeringhauser Straße gemeldet. Die Täter öffneten mit brachiale Gewalt eine Terrassentür und stahlen anschließend Wertgegenstände in noch unbekannter Menge aus dem Objekt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge im Umfeld des Einbruchs geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell