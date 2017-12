POL-SO: Werl - Sachbeschädigung an PKW

Werl (ots) - Alle Seitenscheiben schlug ein Unbekannter in der Nacht zu Montag an einem schwarzen Audi A 3 ein, der in der Kaiserin-Gisela-Straße abgestellt war. Außerdem wurden die amtlichen Kennzeichen abgeschraubt und entwendet und eine Delle in den linken Holm des PKW geschlagen. Der Sachschaden betrug mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Nach ersten Ermittlungen hatte sich die Tat am Montagmorgen zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr ereignet. Telefon: 02922-91000. (fm)

