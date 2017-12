POL-SO: Welver-Dinker - Terrassentür aufgehebelt

Welver (ots) - Im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 17:20 Uhr hebelten Einbrecher am Montag die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Straße Oitrup auf. Im Gebäude suchten sie in allen Schränken nach Wertsachen und erbeuten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

