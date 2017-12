POL-SO: Soest - Tageswohnungseinbruch

Soest (ots) - Am Montag zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr drangen Einbrecher nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in den Hauswirtschaftsraum eines Einfamilienhauses am Katroper Weg ein. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Diebe Schmuckgegenstände in unbekannter Menge nachdem sie alle Räume und Schränke durchwühlt hatten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge im Tatzeitraum geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

