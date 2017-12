POL-SO: Möhnesee-Wippringsen - Einbruch in Einfamilienhaus

Möhnesee (ots) - Am Montag drangen unbekannte Einbrecher im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein. Nach dem Aufhebeln der Terrassentür gelangten sie in das Gebäude und durchsuchten die Räume im Erd- und Obergeschoß. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten erbeuteten sie dabei Schmuckgegenstände in unbekannter Menge. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell