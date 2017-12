POL-SO: Werl - Betrunken Scheiben zerschlagen

Werl (ots) - Nach einer Party im Kellerraum einer Schule in der Paul-Gerhardt-Straße schlug am Dienstagmorgen gegen 01:30 Uhr ein betrunkener Gast mit der Faust die Scheibe der Eingangstür und die Scheibe an einem geparkten PKW ein. Der Tatverdächtige ging dann in Richtung Taubenpöthen davon. Im Bereich Grüggelgraben wurde der 31-jährige Mann aus Soest mit Schnittverletzungen angetroffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Wegen der Sachbeschädigungen wurden Strafanzeigen gegen ihn gefertigt. (fm)

