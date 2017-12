POL-SO: Soest - Diebe hatten es auf BMW abgesehen

Soest (ots) - Am Montag schlugen der oder die Täter auf dem Gelände eines Autohauses an der Arnsberger Straße an zwei fünfer BMW die Seitenscheiben ein. Anschließend bauten sie fachmännisch die Multifunktionsräder aus den nicht zugelassenen Fahrzeugen und entwendeten sie. Der Schaden wurde auf mehrere tausend Euro beziffert. Nach ersten Ermittlungen hatte sich die Tat am Montag zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr ereignet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen in dieser Zeit die Täter oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen sind. Telefon: 02921-91000. (fm)

