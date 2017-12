POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Soest (ots) - Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Datum: 24.12.2017 Das Leitstellenteam wünscht frohe Weihnachten

Lippstadt - Weihnachtsmann gestohlen

Am Samstag, 23.12.2017, wurde in Lippstadt in der Josefstraße aus einem umzäunten Garten von einem bislang unbekannten männlichen Täter in der Zeit von 22:27 Uhr bis 22:36 Uhr ein mit Luft befüllter, ca. 2,50m großer Weihnachtsmann mit LED-Beleuchtung gestohlen. Der Täter wurde bei der Tatausführung gefilmt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter 02941-91000. (Sal.)

Lippstadt - Drogen- und Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 23.12.2017, kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiwache Lippstadt um 01:40 Uhr in der Innenstadt einen 33jährigen Fahrer eines VW Golf aus Lippstadt. Dieser stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke sowie konsumierter Drogen. Der Führerschein konnte dem Lippstädter nicht weggenommen werden - er hat erst gar keinen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (Sal.)

Lippstadt - Rixbecker Straße

Am Freitag, 22.12.2017, ereignete sich um 17:55 Uhr auf der Rixbecker Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten stellten hierbei fest, dass der 33jährige Unfallverursacher aus Lippstadt nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren. (Sal.)

Soest - Einbruch

Am Samstag, 23.12.2017 kam es in der Zeit von 09:35 Uhr bis 20:15 Uhr in Soest im Julius-Rollmann-Weg zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienwohnhaus. Der/ die Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür auf, gelangten so in das Wohnhaus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Zeugen, welchen im Tatzeitraum verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Soest unter 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (Sal.)

Soest - Drogenfahrt

Am Samstag, 23.12.2017, kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiwache Soest einen 44jährigen Mercedesfahrer aus Erwitte am Trompeter Wäldchen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss konsumierter Drogen stand. Des Weiteren konnten im Fahrzeug Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Erwitter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (Sal.)

Soest-Deiringsen - Einbruch

Am Samstag, 23.12.2017, wurde in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienwohnhaus in Soest-Deiringsen im Kreuzpfad eingebrochen. Der/ die Täter hebelten eine Seiteneingangstür auf, gelangten so in das Wohnhaus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Zeugen, welchen im Tatzeitraum verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Soest unter 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (Sal.)

Soest-Deiringsen, Kreuzpfad - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, 23.12.2017, befährt eine 18-jährige aus Möhnesee mit ihrem Renault Clio den Kreuzpfad in Soest-Deiringsen. Auf der regennassen Fahrbahn verliert sie die Kontrolle über den Pkw, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt auf der angrenzenden Ackerfläche zum Stehen. Hierbei wird sie leicht verletzt. (Sal.)

Soest - Einbruch

Am Freitag, 22.12.2017, wurde in der Zeit von 14:50 Uhr bis 20:30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in Soest, Paradieser Weg, eingebrochen. Der/ die Täter schlugen die Verglasung der rückwärtigen Terrassentür ein, gelangten so in das Wohnhaus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Zeugen, welchen im Tatzeitraum verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Soest unter 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (Sal.)

Warstein-Belecke, Külbe - Schrottsammler

Am Samstag, 23.12.2017, wurden in Belecke, Külbe nach Hinweisen von Anwohnern in der Zeit von 10:45 Uhr bis 12:00 Uhr zwei Ford Transit mit rumänischen Kennzeichen von Polizeibeamten der Polizeiwache Warstein kontrolliert. Auf den Ladeflächen wurden Metall- und Elektroschrott festgestellt, welcher von den rumänischen Fahrzeuginsassen gesammelt worden ist. Da sie nicht die hierfür erforderlichen Genehmigungen vorweisen konnten, wurden jeweils Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Gegen den 23 - jährigen Fahrer des Schrottmobils bestand zudem ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen. (Is)

