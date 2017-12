POL-SO: Kreis Soest-Warstein - Nach 41 Jahren in den Ruhestand

Auf dem Bild, v.l.n.r.: Pfenninger(Personalrat),Hattwig(Direktionsleiter Kriminalität),Beukenbusch, Brauneck (Abteilungsleiter Polizei),Bömer (Leiter KK2),Nölle(Leiter EK Muräne) Bild-Infos Download

Kreis Soest (ots) - Nach über 41 Jahren scheidet mit Ablauf des Jahres Kriminalhauptkommissar Dietmar Beukenbusch aus dem Polizeidienst aus. Nach einer Ausbildung als Industriekaufmann entschied er sich für einen beruflichen Wechsel und begann 1976 die Grundausbildung in der Landespolizeischule in Stukenbrock. Diese schloss er 1979 mit Bestehen der ersten Fachprüfung erfolgreich ab. Anschließend versah der zweifache Familienvater aus Warstein seinen Dienst ausschließlich in der Kreispolizeibehörde Soest. Zunächst im Wachdienst in Warstein und Lippstadt, ab 2003 dann in verschiedenen Kommissariaten, zuletzt im Kriminalkommissariat 2. Dabei war einer der letzten "Charakterköpfe" immer stets hilfsbereit wenn es darum ging kurzfristig Dienste zu übernehmen, oder Ermittlungskommissionen zu bestücken. "Die neu gewonnene Freizeit ist bereits verplant. Langeweile wird nicht aufkommen", so Dietmar Beukenbusch. Dazu wünschten ihm Jochen Brauneck als Abteilungsleiter und Markus Hattwig als Direktionsleiter der Kriminalpolizei alles Gute. (fm)

