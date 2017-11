POL-SO: Soest - Kind bei Unfall tödlich verletzt (Folgemeldung)

Soest (ots) - Um 14:25 Uhr kam es an der Kreuzung Deiringser Weg/Wisby Ring zu einem Unfall. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Italien war auf dem Deiringser Weg in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung stoppte er vor der roten Ampel, genau wie ein 12-jähriger Junge aus Soest mit seinem Fahrrad, der in gleicher Richtung unterwegs war. Bei Grün bog der Lkw-Fahrer nach rechts auf den Wisby-Ring ab. Dabei übersah er den Jungen auf dem Rad. Dieser wollte vermutlich den Wisby-Ring überqueren. Es kam zu einer Kollision bei der der Junge tödliche Verletzungen erlitt. Die Staatsanwaltschaft gab ein Rekonstruktionsgutachten in Auftrag und ließ den Lkw sicherstellen. Die Kreuzung bleibt für die Unfallaufnahme bis auf weiteres gesperrt. (lü)

