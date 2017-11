POL-SO: Soest - Fahrzeuge beschädigt

Soest (ots) - In der Nacht zu Mittwoch beschädigten Unbekannte einen am Paradieser Weg abgestellten Kleinwagen. Mit einem Metallpoller warfen sie die hintere, linke Seitenscheibe ein und beschädigten den Innenraum. Aus dem Inneren entwendeten sie lediglich eine Einkaufstüte. Im Thomas-Borchwede-Weg schlugen der oder die Täter mit einem Stein die Seitescheibe an einem roten VW Golf ein und stahlen eine Tasche mit Sport- und Freizeitartikeln. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell