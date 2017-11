POL-SO: Lippetal-Lippborg - Autofahrer unbelehrbar-Autoschlüssel sichergestellt

Lippetal (ots) - Während der Kontrolle auf dem Autohof Strängenbach bemerkten die Beamten am Mittwochmorgen gegen 02:30 Uhr einen Mercedes Benz mit polnischen Kennzeichen. Da es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zu Diebstählen auf Rastplätzen kam, entschlossen sie sich den Fahrer zu kontrollieren. Dabei stellten sie fest, dass der Mann bis Ende Juli 2018 eine Fahrerlaubnissperre eingetragen hatte. Entsprechend konnte er auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Seit Juni 2017 war sein Fahrzeug auch nicht mehr versichert. Da der 31-jährige Fahrer aus Polen auch in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten war, wurden die Kennzeichenschilder und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und Anzeigen gefertigt. (fm)

