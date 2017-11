POL-SO: Werl - Fahrzeuge beschädigt

Werl (ots) - In der Nacht zu Dienstag beschädigten Unbekannte im Stadtgebiet mindestens in zwei Fällen Fahrzeuge. In der Panningstraße zerschlugen sie an einem blauen Subaru die Seitenscheibe. Im Buchenweg wurde ein Reifen an einem schwarzen Opel zerstochen. Ob es hier einen Tatzusammenhang gibt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

