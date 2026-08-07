Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Frau tot in Wohnung aufgefunden. Mordkommission der Hagener Polizei eingesetzt - #polsiwi

Siegen-Weidenau / Hagen (ots)

In der Weidenauer Straße in Siegen wurde eine 22-jährige Frau am Freitagabend (07.08.2026) in einer Wohnung tot aufgefunden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet die Siegenerin in den Morgenstunden in einen Streit mit ihrem 28-jährigen Ex-Partner. Der Mann verständigte am Abend gegen 17.45 Uhr eigenständig die Polizei. Hinzugezogene Rettungskräfte und ein Notarzt konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Sie wies Verletzungen im Bereich des Kopfes auf. Die genauen Umstände des Vorfalls sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Polizeikräfte nahmen den 28-jährigen Ex-Freund vorläufig fest. Eine Mordkommission der Hagener Polizei ist eingesetzt. Weitere Auskünfte können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erteilt werden. (arn)

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