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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer rutscht auf Ölspur aus - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Siegen (ots)

Bereits am Mittwoch (05.08.2026) ist ein Motorradfahrer verunfallt, ursächlich war ersten Erkenntnissen zufolge eine Ölspur im Einmündungsbereich Eiserfelder Straße / Stumme-Loch-Weg in Fahrtrichtung Eiserfeld.

Ein 45-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 12:25 Uhr durch einen Kurvenbereich in der Eiserfelder Straße, als er plötzlich ins Rutschen geriet. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Unfallursächlich war bisherigen Ermittlungen nach eine Ölspur, welche sich über insgesamt 200 Meter erstreckte.

Der 45-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.300 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen die Hinweise zum Verursacher der Ölspur geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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