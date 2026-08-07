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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Junge Autofahrerin bei Wildunfall unglücklich von Außenspiegel getroffen -#polsiwi

Wilnsdorf-Rinsdorf (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag ist es zu einem kuriosen Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung gekommen. Eine junge Frau ist dabei leicht verletzt worden.

Die 19-Jährige war gegen 16:00 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Landstraße L 970 zwischen Rinsdorf und Wilnsdorf unterwegs. Plötzlich sprang ein Reh von rechts kommend auf die Straße. Das Tier prallte gegen die Beifahrerseite des Autos.

Bei der Kollision riss der rechte Außenspiegel ab, flog anschließend durch das geöffnete Fenster der Beifahrertür in das Fahrzeuginnere und landete am Kopf der 19-Jährigen.

Die junge Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Das Reh erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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