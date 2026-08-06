Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach LKW-Brand - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwoch (05.08.2026) ist ein LKW auf einem Parkplatz in der Eisenhutstraße in Brand geraten.

Gegen 16:40 Uhr erhielt die Polizei in Siegen Kenntnis von einem brennenden LKW, welcher auf einem Parkplatz abgestellt war. Bisherigen Erkenntnissen könnte eine Brandstiftung Auslöser für den Brand gewesen sein. Zeugen konnten wenige Minuten vor dem Feuer zwei Personen feststellen, die sich rund um das Fahrzeug aufhielten. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- Männlich - Geschätztes Alter 10 - 14 Jahre - Kurze Haare - Fußball-Trikot des Landes Portugal in Grün und Rot mit der Nummer 7 auf dem Rücken - Kurze Hose

Person 2:

- Männlich - Geschätztes Alter 10 - 14 Jahre - Kurze Haare - Buntes T-Shirt in Regenbogenfarben - Kurze Hose

Die beiden Tatverdächtigen sollen anschließend mit einem E-Scooter über einen Radweg, welcher von der Eisenhutstraße und Richtung Bühlstraße führt, geflüchtet sein.

Nachdem die Löscharbeiten der Feuerwehr Eiserfeld beendet waren, wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen und/oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

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