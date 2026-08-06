Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 50-jähriger Paketlieferant bei Alleinunfall schwer verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochnachmittag (05.08.2026) ist ein Paketlieferant unter seinen Mercedes Vito geraten. Dabei wurde der 50-Jährige schwer verletzt.

Gegen 16:20 Uhr war der Paketlieferant in der Straße "Zum Bernstein" in Weidenau unterwegs. Dort stellte er seinen Mercedes Vito an einer stark abschüssigen Grundstückeinfahrt ab. Nachdem der 50-Jährige das Auto verließ, kam dieses ins Rollen. Um das Fahrzeug zu stoppen, versuchte der Paketlieferant über die Fahrertür in das Auto zu gelangen. Dabei wurde der 50-Jährige vom Fahrzeug erfasst und überrollt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass sich das Fahrzeug in einem schlechten Allgemeinzustand befand. Ersten Ermittlungen zufolge hat die Handbremse nicht ausreichend gewirkt, wozu der 50-Jährige bereits einen Ziegelstein mit sich führte und einsetzte, um das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern.

Der 50-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2250 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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