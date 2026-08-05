Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radmuttern an PKWs gelöst - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

In den letzten zwei Monaten wurden Radmuttern von Autos in Feudingen gelöst.

Laut Kenntnissen der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein wurden am 04.06.2026 (Donnerstag) in der Straße "Zum Holschenrain" an einem grauen Fiat die Radmuttern gelöst. Die 39-jährige Fahrerin des Autos bemerkte in den frühen Morgenstunden, dass etwas mit ihrem PKW nicht stimmte und stellte daraufhin fest, dass das linke hintere Rad nicht richtig befestigt war. Zeugenaussagen zufolge soll sich gegen 05:00 Uhr eine unbekannte Person an der Wohnanschrift befunden haben.

Einige Wochen später, vom 13.07.2026 auf den 14.07.2026 (Dienstag), löste eine unbekannte Person die Radmuttern an einem blauen VW. Die Tatzeit wird auf Montag 15:30 Uhr, bis Dienstag, 17:00 Uhr eingegrenzt. Tatort war hier ebenfalls die Straße "Zum Holschenrain". Die 44-jährige Golf-Fahrerin bemerkte, dass sich die Fahrdynamik während einer Fahrt verschlechterte. In einer Autowerkstatt wurde dann klar, dass die Radmuttern ihres linken Vorderreifens gelöst waren.

Am heutigen Morgen erhielt die Polizei erneut Kenntnis von einem Auto, an welchem die Radmuttern gelöst wurden. Die Tatzeit kann auf Donnerstag 15:00 Uhr bis Freitag (31.07.2026) 10:00 Uhr eingegrenzt werden. Diesmal wurden die Radmuttern des linken Vorderrates eines grauen VW-Golf gelöst. Das Auto war im Schlehenweg in Feudingen abgestellt.

Glücklicherweise wurde durch das Lösen der Radmuttern bislang niemand verletzt. Da sich die Tatörtlichkeiten in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, könnte es sich bisherigen Ermittlungen zufolge um denselben Tatverdächtigen handeln.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell