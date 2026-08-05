Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Volltreffer bei Motorradkontrolle - 33-Jähriger legt einige Straftaten hin -#polsiwi

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Siegen (ots)

Sozius ohne Motorradhelm - das ist der Anlass einer Verkehrskontrolle am gestrigen Dienstagmittag in der Ypernstraße gewesen. Am Ende gab es für den 33-jährigen Fahrer eine Reihe von Anzeigen.

Gegen 13:30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife das Duo auf der Honda. Da der Mitfahrer ohne Helm war, erfolgte eine Verkehrskontrolle.

Der 33-jährige Fahrer hatte keine Fahrzeugpapiere dabei. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer am Motorrad war nicht mehr komplett lesbar. Einen Eigentumsnachweis konnte der Mann nicht erbringen. Vielmehr stellte sich heraus, dass an dem Zweirad ein gefälschtes Kennzeichen angebracht war. Der 33-Jährige gab zu, das Kennzeichen selber verändert zu haben. Die Herkunft des Kennzeichens ist ebenfalls unklar. Die Honda war außerdem weder versichert noch versteuert.

Bei der Kontrolle des Fahrers selbst ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmitteleinfluss. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die auf der Polizeiwache in Siegen durch einen Arzt durchgeführt wurde. Einen Führerschein zum Führen eines Motorrades hatte der 33-Jährige auch nicht. Die Einsatzkräfte stellten die Honda NX 250 sicher.

Auf den Mann kommt nun ganze eine Reihe an angezeigten Straftaten zu.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat in Zusammenarbeit mit dem Verkehrskommissariat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise, insbesondere auf den möglichen Besitzer des Motorrades, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 entgegen.

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