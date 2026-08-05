Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wut über einen Streit beschert Verkehrskontrolle - 72-Jähriger unter Alkoholeinfluss unterwegs - #polsiwi

Siegen (ots)

Eine Streife der Polizeiwache Siegen führte am Dienstagabend (04.08.2026) gegen 20 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Oranienstraße in Siegen durch. Dabei wurden die eingesetzten Beamten auf einen schwarzen Mercedes aufmerksam. In diesem befand sich ein 72-jähriger-Fahrer, der mit dem gesamten Oberkörper aus dem Fenster des PKW hing. Den erforderlichen Gurt hatte er demnach nicht angelegt. Doch damit nicht genug, er schrie Beschimpfungen nach draußen und war wild am gestikulieren.

Mit seinem Verhalten qualifizierte sich der 72-Jährige für eine Verkehrskontrolle. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des 72-Jährigen. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Der Mann wurde zwecks eines weiteren Alkoholtests mit zur Wache nach Siegen genommen. Dieser ergab einen Wert von 0,6 Promille. Auf dem Weg zur Polizeiwache erklärte der 72-Jährige, dass er so wütend sei, weil er sich mit einem Freund gestritten hatte.

Der 72-Jährige erhielt eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, die Weiterfahrt wurde ihm untersag. Er selbst fasste anschließend treffend zusammen "Das ist jetzt aber alles besonders dumm gelaufen".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell