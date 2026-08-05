PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wut über einen Streit beschert Verkehrskontrolle - 72-Jähriger unter Alkoholeinfluss unterwegs - #polsiwi

Siegen (ots)

Eine Streife der Polizeiwache Siegen führte am Dienstagabend (04.08.2026) gegen 20 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Oranienstraße in Siegen durch. Dabei wurden die eingesetzten Beamten auf einen schwarzen Mercedes aufmerksam. In diesem befand sich ein 72-jähriger-Fahrer, der mit dem gesamten Oberkörper aus dem Fenster des PKW hing. Den erforderlichen Gurt hatte er demnach nicht angelegt. Doch damit nicht genug, er schrie Beschimpfungen nach draußen und war wild am gestikulieren.

Mit seinem Verhalten qualifizierte sich der 72-Jährige für eine Verkehrskontrolle. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des 72-Jährigen. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Der Mann wurde zwecks eines weiteren Alkoholtests mit zur Wache nach Siegen genommen. Dieser ergab einen Wert von 0,6 Promille. Auf dem Weg zur Polizeiwache erklärte der 72-Jährige, dass er so wütend sei, weil er sich mit einem Freund gestritten hatte.

Der 72-Jährige erhielt eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, die Weiterfahrt wurde ihm untersag. Er selbst fasste anschließend treffend zusammen "Das ist jetzt aber alles besonders dumm gelaufen".

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 13:17

    POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Wohnungseinbruch - #polsiwi

    Siegen-Geisweid (ots) - Am Dienstag (04.08.2026) sind ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge kann der Einbruch auf die Zeit von 17:00 Uhr bis 23:10 Uhr eingegrenzt werden. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere der Wohnung. Die Höhe des Gesamtschadens sowie die Beute ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 13:16

    POL-SI: 50.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der L911 - #polsiwi

    Burbach (ots) - Am Dienstagmorgen (04.08.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der L911 zwischen Lippe und Burbach gekommen. Dabei ist eine Person leicht verletzt worden. Ein 36-Jähriger wollte mit einem Opel gegen 09:45 Uhr von der Daadener Straße auf die L911 in Richtung Burbach abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge einen von links kommenden ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 13:02

    POL-SI: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

    Freudenberg (ots) - Am Montagabend (03.08.2026) haben falsche Polizeibeamte Schmuck im Wert von 20.000 Euro erbeutet. Gegen 17:30 Uhr klingelte das Telefon eines älteren Ehepaares in der Siegener Straße in Freudenberg. Das Telefon zeigte eine Telefonnummer aus Österreich, dort meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter. Dieser gab an, die Polizei habe kürzlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren