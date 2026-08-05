Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Wohnungseinbruch - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am Dienstag (04.08.2026) sind ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kann der Einbruch auf die Zeit von 17:00 Uhr bis 23:10 Uhr eingegrenzt werden. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere der Wohnung.

Die Höhe des Gesamtschadens sowie die Beute sind Gegenstand der Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei in Siegen übernommen hat. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der 0271 / 7099 - 0 mitzuteilen.

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