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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 50.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der L911 - #polsiwi

Burbach (ots)

Am Dienstagmorgen (04.08.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der L911 zwischen Lippe und Burbach gekommen. Dabei ist eine Person leicht verletzt worden.

Ein 36-Jähriger wollte mit einem Opel gegen 09:45 Uhr von der Daadener Straße auf die L911 in Richtung Burbach abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge einen von links kommenden weißen Skoda. Beide Fahrzeuge kamen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem Skoda kam.

Die 32-jährige Skoda-Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Die L911 wurde für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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