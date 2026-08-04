Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erneut Rüttelplatten von Baustellen entwendet - auch ein Radlader fehlt -#polsiwi

Bad Berleburg-Arfeld, Hilchenbach-Allenbach und Erndtebrück-Schameder (ots)

Die Polizei geht derzeit zwei neuen Fällen von Rüttelplattendiebstählen nach. In der Zeit von Sonntagabend (02. August) bis Montagmorgen ist es in der Stedenhofstraße in Arfeld zu dem Diebstahl einer Rüttelplatte der Marke Weber (Typ CR 2, grau/blau lackiert) gekommen. An gleicher Stelle fand am Vortag bereits ein Diebstahl von einer Schnellkupp-lung eines Baggers statt. Nach bisherigen Erkenntnissen stand die Rüttelplatte nicht besonders gegen Diebstahl gesichert auf dem Abstellplatz.

In Hilchenbach-Allenbach schlugen ebenfalls Täter zu und entwendeten zwei Baustellenmaschinen. Auf einem Abstellplatz an der Wittgensteiner Straße (oberhalb der ehemaligen Firma Hammerwerk) befand sich ein offener Transporter. Die Täter luden von diesem Fahrzeug eine Rüttelplatte der Marke Boman (gelb/graue Lackierung) sowie eine Teerschneidemaschine der Marke HKL (orange/anthrazitfarbene Lackierung) ab und entwendeten diese. Die Tat dürfte zwischen Samstagnachmittag (01. August) und Montagvormittag stattgefunden haben.

Insgesamt beträgt der geschätzte Beuteschaden bei beiden Tatorten über 12.000 Euro.

Ebenfalls gestern erfolgte eine Anzeige zu einer Entwendung eines kompletten Radladers. Dieser befand sich auf einem Abstellgelände am Rohrbacher Weg in Erndtebrück-Schameder. Der Diebstahl dürfte zwischen dem 10. und dem 20. Juli stattgefunden haben. Aufgefallen war er erst zehn Tage später. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um einen Radlader der Firma Kramer. Der Wert des Fahrtzeuges soll im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen.

Täterhinweise liegen bislang zu keiner der Taten vor.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Im Fall Hilchenbach-Allenbach nimmt die Kreuztaler Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02732/909-0 Hinweise entgegen, in den übrigen Fällen die Kriminalpolizei in Bad Berleburg unter der Rufnummer 02751/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell