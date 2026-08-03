Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei 19-Jährige stürzen mit E-Scooter - Polizei sucht nach möglicherweise beteiligtem Pkw - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am Sonntagabend (02. August) ist es in der Mühlenbergstraße in Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter gekommen. Die beiden 19-Jährigen, die auf dem E-Scooter unterwegs waren, sind dabei leicht verletzt worden. Möglicherweise könnte ein Pkw mit dem Unfallgeschehen im Zusammenhang stehen. Die Polizei sucht daher nach Unfallzeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 17:55 Uhr. Der 19-Jährige Fahrer des E-Scooter hatte verbotswidrig eine 19-jährige Sozia mit auf dem E-Scooter. Die beiden befuhren die Mühlenbergstraße aus Richtung Hohenseelbachstraße kommend.

Nach Aussage des jungen Mannes sei ihnen dann ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit und angeblich in Schlangenlinien entgegengekommen. Die Geschwindigkeit der weißen Limousine habe laut Aussage des 19-Jährigen ca. 100 km/h betragen. Das Fahrzeug konnte nicht näher beschrieben werden.

Der 19-Jährige habe, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen müssen und sei dabei in den rechtsseitigen Schotterbereich gekommen. Hier kam es dann zum Sturzgeschehen, bei dem sich die beiden Scooter-Fahrer leicht verletzten. Zu einer Kollision beider Fahrzeuge sei es nicht gekommen. Der weiße Pkw sei mit unverminderter Geschwindigkeit weiter in Richtung Hohenseelbachstraße gefahren und dort nach links abgebogen.

Bei den Aussagen des 19-Jährigen Fahrers kam es mehrfach zu Widersprüchen. Auch konnten in dem Schotterfeld keine korrespondierenden Fahrspuren des E-Scooter gefunden werden.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort konnte zudem noch festgestellt werden, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz besaß.

Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Bezüglich der verbotswidrigen Mitnahme einer Mitfahrerin sowie des fehlenden Versicherungsschutzes wird gegen den 19-Jährigen ermittelt.

Gegenstand bei der Verkehrsunfallbearbeitung ist unter anderem, inwieweit tatsächlich der beschriebene Pkw eine Rolle gespielt hat. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu dem weißen Pkw mit angeblich viel zu hoher Geschwindigkeit machen können, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

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