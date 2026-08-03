Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: "Ein klein bisschen getrunken" - 19-Jähriger fährt mit Pkw Baum um -#polsiwi

Bild-Infos

Download

Netphen-Grissenbach (ots)

Am Samstagmorgen (01 August) ist in der Ortsdurchfahrt auf der L 719 ein 19-jähriger Golf-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat er einen Baum umgefahren und ist anschließend in einem Weidezaun gelandet. Bei der Unfallaufnahme wird schnell festgestellt, dass Alkoholkonsum den Unfall verursacht haben dürfte.

Gegen 08:00 Uhr war der junge Mann mit dem VW von Deutz kommend in Richtung Walpersdorf unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam er auf einer langgezogenen Geraden nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und fuhr diesen um. Anschließend fuhr er mit dem massiven umgefallenen Baum vor dem Golf die angrenzende Böschung hinab und kam auf einer Wiese zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch fest. Der junge Mann gab ein, "ein bisschen Alkohol" getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Im Krankenhaus erfolgte zudem eine Blutprobenentnahme zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration. Ein Abschleppunternehmen zog den total beschädigten Golf aus der Wiese und schleppte ihn anschließend ab. Der Gesamtsachschaden dürfte bei ca. 9.000 Euro liegen.

Das Verkehrskommissariat führt nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung. Die Einsatzkräfte stellten bereits den Führerschein des 19-Jährigen sicher.

Gerade vor dem Hintergrund des Unfalles sowie den zahlreichen derzeit stattfindenden Sommerfesten appelliert die Polizei: "Wenn Alkohol im Spiel ist, dann ist das Auto aus dem Spiel raus."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell