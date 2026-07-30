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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Trickdiebe gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und erbeuteten hochwertigen Schmuck -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Ein Gaunerpärchen hat am gestrigen Mittwochmittag (29. Juli) fette Beute gemacht. Als falsche Telekom-Mitarbeiter getarnt bestahlen sie eine Seniorin in Geisweid in der Sohlbacher Straße in der Nähe des dortigen AWO-Kindergartens.

Gegen 12:00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der älteren Dame. Vor der Tür stand eine Frau, die angab, im Auftrag der Telekom den Telefon- und Fernsehanschluss in der Wohnung überprüfen zu wollen. Die Frau wies sich mit einem angeblichen Ausweis des Unternehmens aus.

Kurze Zeit danach kam ein vermeintlicher Kollege dazu, der zuvor bei der Nachbarin in der Wohnung war. Der Mann schaute sich unter anderem den Telefon- und den Fernsehanschluss an.

Eine der beiden verwickelte die Frau fortan wiederholt in ein Gespräch, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die Seniorin versuchte dabei beide Personen immer im Blick zu behalten.

Ca. eine Stunde später verließen die beiden "Mitarbeiter" die Wohnung und kündigten an, später am Nachmittag noch einmal zurück zu kommen.

Einige Zeit später fiel der Wohnungsinhaberin dann auf, dass eine Schmuckschatulle aus einem der Zimmer fehlte. Hierin befanden sich wertvolle Schmuckteile. Die Geschädigte alarmierte sofort die Polizei, allerdings war seit dem Weggang des Pärchens schon über eine Stunde vergangen.

Eine Nachbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

Von den Paar liegt eine Personenbeschreibung vor:

1. Die Frau

   -ca. 25-30 Jahre
   -schlank
   -ca. 180cm
   -sprach keinen erkennbaren Akzent
   -dunkle lange Haare
   -weißes Oberteil
   -weiße Hose
   -sehr heller (weißer) Nagellack
   -führte ein Tablet sowie einen vermeintlichen Telekom-Ausweis mit 
sich

2. Der Mann

   -26 Jahre alt
   -ca. 180 cm
   -schlanke Figur
   -Südeuropäisches Aussehen
   -sprach ohne erkennbaren Akzent
   -kurze dunkle Haare
   -helles Oberteil
   -dunkle Hose

Ermittlungen bei der Nachbarin bestätigten, dass das Paar auch dort als vermeintliche Telekom-Mitarbeiter in der Wohnung war. Hier kam es nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht zu einem Diebstahl.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Kriminalpolizei ist von Interesse, ob weitere Zeugen das Paar gesehen haben und gegebenenfalls Angaben über weitere Mittäter, Fahrzeug oder Geh-/Fluchtrichtung machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Aber auch die Polizei gibt Hinweise, nämlich wie man sich nach Möglichkeit verhalten sollte, um nicht Opfer eines Trickdiebstahls oder Trickbetrugs an der Haustür zu werden.

Hier einige wesentliche Tipps:

   - Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. Lassen Sie sich 
     immer einen Ausweis vorzeigen.
   - Vergewissern Sie sich beim geringsten Zweifel bei der 
     zuständigen Behörde über die Richtigkeit des Besuchs. Dabei 
     bleiben die Personen draußen vor der Tür, das hat nichts mit 
     Unhöflichkeit zu tun!
   - Nutzen Sie einen Türspion und/oder eine Türsprechanlage.
   - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre. Ist eine 
     Türsperre nicht vorhanden, sprechen Sie durch die geschlossene 
     Tür an.

Weitere Tipps finden Sie im neuen Präventionsportal der Polizei NRW: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/betrug-der-haus-und-wohnungstuer

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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