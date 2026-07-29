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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Temposünder entpuppt sich als "Wiederholungstäter" ohne Führerschein -#polsiwi

Siegen-Langenholdinghausen (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (28. Juli) ist bei einer Geschwindigkeitskontrolle ein 39-Jähriger der Polizei ins Netz gegangen. Vor Ort stellt sich heraus: Der Mann hat seit Jahren keinen Führerschein - weil er in der Vergangenheit auch schon zu schnell war.

Gegen 16:30 Uhr führte die Siegener Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in der Hofbachstraße durch. 30 km/h sind dort erlaubt. Ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer nahm es damit nicht so genau und wurde mit 49 km/h gemessen und angehalten.

Gleich zu Beginn der Personenkontrolle räumte der Mann ein, seit Jahren keinen Führerschein mehr zu besitzen. Grund dafür: Er hatte zu viele Punkte in Flensburg wegen zu schnellem Fahren gesammelt.

Auch ohne Führerschein sammelt der 39-Jährige nun wieder Punkte in Flensburg, außerdem gibt es eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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