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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrradfahrer fährt vor Parkbank - Unfallursache: 3,5 Promille -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Am gestrigen späten Dienstagabend (28. Juli) ist ein 56-jähriger Radfahrer im Bereich Ziegeleifeld gegen eine metallene Parkbank gefahren. Bei dem Sturz über den Lenker verletzte er sich schwer. Unfallursache: 3,5 Promille.

Der Unfall ereignete sich gegen 23:40 Uhr vor der dortigen Volksbank. Nach ersten Angaben trank der Mann während der Kollision gerade aus einer Schnapsflasche. Eine zweite hatte er kurz zuvor bereits geleert. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

In den vergangenen Wochen war es bereits mehrfach zu schweren Verletzungen bei Unfällen mit Radfahrenden im Zusammenhang mit Alkoholkonsum gekommen. Daher appelliert die Polizei: "Nach Alkoholkonsum sollte man die Hände vom Lenker lassen. Das gilt auch bei Zweirädern. Gerade der Gleichgewichtssinn und die Reaktion leiden bei Alkoholkonsum und kann daher, wie in diesem Fall, zu schmerzhaften Unfällen führen. Außerdem bleibt es nicht immer bei Alleinunfällen und es können zusätzlich andere Menschen gefährdet werden. Darum gilt: Keine Pedale bei Promille."

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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