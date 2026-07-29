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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 18-jähriger Rollerfahrer im Kreisverkehr angefahren und schwer verletzt -#polsiwi

Neunkirchen-Struhütten (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (28. Juli) ist es im Kreisel in Struthütten auf der Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Einem 18-jährigen Roller-Fahrer wurde die Vorfahrt genommen. Bei dem Unfall verletzte sich der junge motorisierte Zweiradfahrer so schwer, dass er stationär im Krankenhaus verbleiben musste.

Gegen 07:50 Uhr war ein 59-jähriger Mann mit seinem Audi auf der Straße "Seelenberg aus Richtung Kirchen kommend unterwegs. Als er in den "Struthüttener Kreisel" auf der Kölner Straße einfahren wollte, übersah er nach eigenen Angaben den 18-jährigen Roller-Fahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisel befand und in Richtung Herdorf unterwegs war.

Durch die Kollision stürzte der junge Mann und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jähigen in ein Krankenhaus, wo er nach bisherigen Erkenntnissen zunächst stationär verblieb. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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