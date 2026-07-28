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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Einbrüche mit Diebstahl von Baumaschinen - Zeugen gesucht - #polsiwi

Siegen / Erndtebrück (ots)

In der Zeit von Samstag bis Montag (27.07.2026) ist es zu zwei Einbrüchen im Kreisgebiet gekommen, bei denen Baumaschinen entwendet wurden.

Zwischen 18:00 Uhr und 11:00 Uhr am Sonntagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in das Innere einer Firmenhalle in der Straße "Zum Auerain" in Womelsdorf. Aus der Halle wurden verschiedene Baumaschinen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.150 Euro.

Rund 30 Kilometer entfernt, in der Straße "Marienhütte" in Siegen, brachen ein oder mehrere Täter einen Baucontainer auf. Daraus wurden mehrere Baumaschinen entwendet. Bisherigen Ermittlungen zufolge kann die Tatzeit auf Samstag 15:00 Uhr bis 07:00 Uhr am Montagmorgen eingegrenzt werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch in Erndtebrück geben können, sich unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0 zu melden. Hinweise zum Einbruch in Siegen werden unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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