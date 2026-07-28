Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und gerät in den Gegenverkehr -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag ist es auf der Bundesstraße B 480 zwischen Bad Berleburg und dem Ortsteil Raumland zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-Jähriger wurde dabei verletzt, zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Gegen 16:55 Uhr war der 19-Jährige mit einem Daihatsu Sirion auf der B 480 in Richtung Bad Berleburg unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der 19-Jährige mit dem Auto frontal gegen einen Baum. Anschließend schleuderte der Wagen zurück auf die Straße und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw eines 42-Jährigen.

Bei dem Unfall verletzte sich der 19-Jährige. Er wurde mit einem Rettungswagen in das nahegelegene Krankenhaus gebracht, wo er zunächst stationär verblieb. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 15.000 Euro belaufen.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 480 an der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Unfallursächlich könnte nach ersten Erkenntnissen ein gesundheitliches Problem des 19-Jährigen gewesen sein.

Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell