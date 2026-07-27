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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Neue Hinweise nach Einbruch in Juweliergeschäft - #polsiwi

Weidenau (ots)

Bereits gestern (26.07.2026) berichtete die Polizei von einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Straße "Hauptmarkt" in Weidenau. Zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6321514

Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die bislang unbekannten Tatverdächtigen ein Auto, um sich Zugang in das Geschäft zu verschaffen. Das Auto wurde am Tatort zurückgelassen und sichergestellt. Des Weiteren haben Ermittlungen ergeben, dass es sich um mindestens fünf vermummte Täter handelte. Diese flüchteten in Richtung Bismarckplatz. Offenbar nutzten zumindest einige der Täter das Flussbett der Sieg, um in den Bereich des Tiergartens zwischen "Glück-Auf-Kampfbahn" und Kinderklinik zu gelangen. Von dort aus könnten sie weiter in Richtung Tiergarten, "Charlottental" oder Kinderklink geflüchtet sein.

Videoaufzeichnungen der Tat liegen vor. Die Auswertung der Aufzeichnungen sowie die Ermittlungen rund um das Fahrzeug laufen derzeit auf Hochtouren.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich Tiergarten, Charlottental oder Kinderklinik gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden. Dies gilt auch für Fahrzeuge, die in den oben genannten Bereichen abgestellt wurden und möglicherweise als Tatfahrzeug gedient haben könnten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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