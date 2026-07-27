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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 31-Jährige leistet Widerstand nach Autofahrt unter Alkoholeinfluss - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Sonntagabend (26.07.2026) fuhr eine 31-Jährige unter Alkoholeinfluss aus Wingeshausen in Richtung Bad Berleburg. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei leistete sie Widerstand.

Gegen 21:20 Uhr erhielt die Polizei in Bad Berleburg Kenntnis von einer Frau, die alkoholisiert mit einem grauen VW Passat von Wingeshausen nach Bad Berleburg unterwegs sei. Die eingesetzten Beamten konnten den VW Passat wenige Minuten später im Stöppelsweg ausfindig machen. Als der VW in die Hermann-Böttger-Straße abbog, fuhren die Beamten hinterher und gaben dem Passat Anhaltezeichen. Der PKW stoppte, so dass eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden konnte. Im Fahrzeug befand sich eine 31-Jährige. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte die 31-Jährige zunächst. Sie verhielt sich durchgängig aggressiv gegenüber den Beamten. Da jedoch weiterhin der Anfangsverdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, wurde der Passat-Fahrerin mitgeteilt, dass sie für eine Blutentnahme zur Polizeiwache nach Bad Berleburg gebracht wird. Bei dem Versuch die 31-Jährige in das Polizeiauto zu bitten, kam es zum Widerstand. In der Polizeiwache angekommen stimmte sie einem freiwilligen Atemalkoholtest dann doch zu. Dieser zeigte einen Wert von 1,4 Promille an. Bei der anschließend durchgeführten Blutentnahme leistete die 31-Jährige erneut Widerstand.

Bei den Widerstandhandlungen wurde niemand verletzt.

Der Fahrzeugschlüssel des VW-Passat wurde anschließend sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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