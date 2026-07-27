Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrzeugrennen endet mit schwerem Verkehrsunfall -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Samstagabend (25. Juli) ist es auf der Marienborner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Verletzten und hohem Sachschaden gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein illegales Kraftfahrzeugrennen vorausgegangen.

Kurz vor 19:00 Uhr waren ein 28-jähriger Golf-Fahrer und ein 56-jähriger BMW-Fahrer auf der Frankfurter Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Schleifmühlchen unterwegs. Nach Zeugenaussagen habe der Golf mehrere Fahrzeuge trotz durchgezogener Linie auf der Gegenfahrspur überholt und sei anschließend sehr dicht vor dem BMW wieder eingeschert. Anschließend hätten sich die beiden Autofahrer gegenseitig angehupt.

Nachdem beide Fahrzeuge den Kreisverkehr Schleifmühlchen passiert und ihre Fahrt auf der Marienborner Straße fortgesetzt hätten, habe der BMW-Fahrer nun seinerseits versucht, den Golf zu überholen. Beim Wiedereinscheren kam es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Wagen. Der Golf kam aufgrund der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er seitlich gegen die Gebäudewand einer Firmenhalle. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mindestens 80.000 Euro. Die Unfallstelle beziehungsweise das Trümmerfeld erstreckte sich auf einer Länge von ca. 100 Metern. Bei dem Unfall verletzte sich die 21-jährige Beifahrerin im Golf.

Die Aussagen, warum es zur Kollision beim Wiedereinscheren kam, widersprechen sich. Aufgrund der Unfallschäden, der Länge des Trümmerfeldes und den ersten Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass beide Fahrzeuge mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit als den zugelassenen 50 km/h unterwegs gewesen waren. Da der Verdacht eines illegalen Kfz-Rennens bestand, wurde die Marienborner Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt, um eine lückenlose Unfallaufnahme zu ermöglichen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Recklinghausen die Siegener Polizei. Die Einsatzkräfte stellten zudem die Führerscheine der beiden Fahrzeugführer sicher.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die durch die Fahrweise der beiden Beteiligten behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

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