Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Auffahrunfall: Taxi landet vor Baum, ein Nissan Juke im Feuerwehrgerätehaus -#polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Samstagabend (25. Juli) ist es in der Straße "In der Herrenwiese" in Hilchenbach zu einem Auffahrunfall gekommen. Am Ende landete ein Taxi vor einem Baum, der zweite Unfallwagen fuhr in das dortige Feuerwehrgerätehaus. Der Taxifahrer kam anschließend stationär in ein Krankenhaus.

Gegen 19:30 Uhr war der 26-jährige Taxifahrer in der Straße "In der Herrenwiese" in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 22-jährige junge Frau mit ihrem Nissan Juke. In Höhe des Feuerwehrgerätehauses fuhr aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache der Nissan auf das Taxi auf.

Das Taxi kam infolge der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Der Nissan kam nach links von der Straße ab und fuhr gegen das Feuerwehrgerätehaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, das Feuerwehrgebäude hingegen nur leicht. Insgesamt schätzte die Polizei den Sachschaden auf ca. 25.000 Euro. Der 26-jährige Taxifahrer kam nach bisherigen Erkenntnissen schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Kernpunkt ist die Frage, warum es zu dem Zusammenstoß kam. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

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