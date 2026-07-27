Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Trickdiebe flüchten über Autobahn - Nach Verfolgungsfahrt erfolgt Festnahme -#polsiwi

Siegen / Dillenburg (ots)

Am Freitagabend (24. Juli) ist es nach einem Trickdiebstahl zu einer Verfolgungsfahrt zwischen den Tätern und der Polizei auf der Autobahn gekommen. Am Ende ist der Polizei die Festnahme der beiden Flüchtenden gelungen.

Gegen 19:08 Uhr ging ein Notruf bei der Leitstelle der Polizei in Siegen ein. Der Anrufer teilte mit, dass zwei Männer eine höhere Geldsumme entwendet hätten und nun mit einem roten Mercedes-Transporter auf der Autobahn flüchten würden. Im weiteren Verlauf konnte die Polizei ermitteln, dass der flüchtige Transporter mittler-weile auf der Autobahn BAB A 45 in Richtung Frankfurt unterwegs war. An der Anschlussstelle Wilnsdorf konnte eine Polizeistreife den flüchtigen Mercedes sehen und fuhr hinterher. Trotz Anhaltezeichen fuhr der Transporter weiter.

An der Anschlussstelle Dillenburg versuchte der Mercedes die Autobahn zu verlassen. In der Abfahrt staute sich jedoch der Verkehr und den nachfolgenden Einsatzkräften gelangten an das Fahrzeug. Der 26-jährige Fahrer und der 22-jährige Beifahrer ließen sich widerstandslos festnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte zuvor der ältere der beiden Männer im Bereich einer Tankstelle an der Siegener Wallhausenstraße einen 28-jährigen Mann angesprochen, ob dieser Geld wechseln könne. Der Mann hatte einen größeren Geldbetrag in einer Tasche mitgeführt. Als er die Tasche öffnete, um zu schauen, ob er Geld wechseln kann, hätte der 26-Jährige zugegriffen und einen größeren Geldbetrag erbeutet. Anschließend sei er zu dem roten Transporter gerannt, auf der Fahrerseite eingestiegen und losgefahren. Auf dem Beifahrersitz habe sich der zweite Mann befunden. Der 28-jährige Geschädigte stieg mit einem Bekannten ebenfalls in ein Auto und man sei dann dem roten Mercedes hinterhergefahren. Als dieser auf der Autobahn war, habe man den Polizeinotruf gewählt.

Die Polizeibeamten nahmen die beiden Festgenommen mit zur Polizeiwache nach Siegen. Das erbeutete Geld fanden die Einsatzkräfte bei einer Nachschau im Transporter und stellten es sicher. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen kamen die beiden Täter, die aus dem Bereich Frankfurt stammten, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß. Die Ermittlungen in Sachen Trickdiebstahl und der Fluchtfahrt mit etwaigen Verkehrsstraften dauern an.

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